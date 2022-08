Feuerwehreinsatz Dachdecker in Not – Wolfenbüttels Feuerwehr hilft mit Drehleiter

Wolfenbüttels Feuerwehr half am Montagabend zwei Dachdeckern, die in einer Hebebühne festsaßen.

Wolfenbüttel. Zwei Dachdecker saßen am Montagabend in ihrer plötzlich defekten Hubarbeitsbühne fest – in etwa acht Metern Höhe. Die Feuerwehr half aus.