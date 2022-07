Massiver Stromausfall in Wolfenbüttel

In Wolfenbüttel hat es einen massiven Stromausfall gegeben. Der Strom ist gegen 4 Uhr ausgefallen. Eine Ursache könnte ein Blitzschlag gewesen sein, denn um diese Uhrzeit gab ein heftiges Gewitter. Im Südkreis kam es zu Starkregen.

Bei den Stadtwerken läuft derzeit ein Tonband – Störungs-Hotline

Wer bei den Stadtwerken anruft, hört eine Stimme vom Band: „Leider haben wir derzeit im Stromnetz eine Störung. Wir bemühen uns, die Versorgung so schnell wie möglich wieder herzustellen. Betroffen von dem Stromausfall ist unter anderem die Ahlumer Siedlung und der Nordosten der Stadt Wolfenbüttel. In Ahlum selbst sei der Strom nicht weg gewesen, so eine Leserin unserer Zeitung am Telefon.

Die Störungs-Hotline der Stadtwerke ist unter der Telefonnummer (05331) 408256 zu erreichen. Sie ist derzeit aber häufig besetzt.

Die Stadtwerke suchen nach dem Fehler im Stromnetz

Derzeit sei unklar, wie viele Straßen insgesamt betroffen sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke sind derzeit auf der Suche nach dem Fehler im Stromnetz. Der Stromausfall sei großflächig. Das Städtische Klinikum sei vom Stromausfall aber nicht betroffen.

