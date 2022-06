Unbekannte zerstechen Autoreifen in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Einem in Wolfenbüttel geparkten Jaguar wurden am Dienstagabend die Reifen zerstochen. Außerdem brachen Diebe in eine Gartenlaube ein.

Einem am Landeshuter Platz in Wolfenbüttel zum Parken abgestellten Jaguar wurden am Dienstagabend, 28. Juni, zwischen 20 und 23 Uhr zwei Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, beträgt der Schaden etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.

Zudem drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 17.15 Uhr, in eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Straße Am Bache in Wolfenbüttel ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei zwei Schleifgeräte entwendet. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.

red

