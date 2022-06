Auf der Bundesstraße in Schladen hat es gekracht (Symbolbild).

Polizei Wolfenbüttel Unfall in Schladen: Autofahrerin übersieht Gegenverkehr

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 82 bei Schladen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei die Beifahrerin eines beteiligten Autos leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben beabsichtigte eine 42-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw von der Bundesstraße nach links in die Verbindungsstraße zur L615 einzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei das entgegenkommende Auto eines 77-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde die 75-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

red

