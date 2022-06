Wolfenbüttel. Der kuriose Diebstahl am vergangenen Wochenende hat für einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro gesorgt.

Polizei Wolfenbüttel Diebe stehlen Küche und Türen aus Neubau in Cremlingen

Kurioser Diebstahl in Cremlingen: Bislang Unbekannte haben zwischen Freitagmittag und Montagnachmittag aus einem im Bau befindlichen Haus im August-Steinmetz-Ring mehrere Pakete einer neu gelieferten Küche sowie mehrere in der Garage gelagerte Innentüren samt der dazugehörigen Zargen gestohlen. Den Wert des Diebesgutes gibt die Polizei mit rund 30.000 Euro an. Hinweise: (05331) 9330.

Unbekannte zünden in Cremlingen Altpapiercontainer an

Vermutlich durch unbekannte Täter wurde am Montagabend gegen 18.45 Uhr, den Inhalt zweier Altpapiercontainer in Cremlingen, Hauptstraße, in Brand gesetzt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen, zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: (05331) 9330.

Kein Führerschein dabei – Polizei stoppt Autofahrer in Schöppenstedt

Am frühen Montagabend kontrollierte die Polizei einen 36-jährigen Autofahrer, der zuvor mit einem Auto auf dem Schlesischen Platz in Schöppenstedt unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

red

