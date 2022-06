Unbekannter zersticht neun Autoreifen in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. In der Halchterschen Straße soll es am Dienstagabend zu der Tat gekommen sein. Betroffen sind drei Autos. So soll der Täter ausgehen haben.

Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstagabend in Wolfenbüttel neun Autoreifen zerstochen haben. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge gegen 21.45 Uhr einen Mann, der auf dem Parkplatz an der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel, am dortigen Hotel- und Kinokomplex herumgeschlichen sein soll und offenbar Reifen verschiedener Autos beschädigt haben soll.

Der Unbekannte sei kurze Zeit später in unbekannte Richtung davongegangen. Insgesamt konnten die Beamten drei parkende Autos mit zusammen neun zerstörten Reifen feststellen.

Schaden nach der Tat in Wolfenbüttel: 1300 Euro

Betroffen waren ein Ford Focus, ein Audi A3 sowie ein Ford Mustang. Der entstandene Sachschaden dürfte bei rund 1300 Euro liegen, schätzt die Polizei. Beschreibung des Unbekannten: männlich, zirka 1,70 Meter groß, dunkle „wuschelige“ Haare, bekleidet mit kurzer schwarzer Hose und einem schwarzen Sporthemd ohne Ärmel mit weißen Streifen. Hinweise: (05331) 9330.

