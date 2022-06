Wolfenbüttel. Die Täter betraten am Pfingstmontag den Mitarbeiter-Raum und nahmen Geld und ein Handy mit. Der Polizei-Überblick für Wolfenbüttel.

Wolfenbüttels Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung in Wolfenbüttel und Schöppenstedt. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Unbekannte stehlen Geldbörsen aus Café in Wolfenbüttel

Bislang unbekannte Täter haben am Pfingstmontag ein Café in der Langen Herzogstraße in Wolfenbüttel betreten und – nach ersten Erkenntnissen – Geldbörsen samt Inhalt sowie ein Smartphone gestohlen. Laut Wolfenbüttels Polizei geschah der Diebstahl zwischen 17.20 und 17.40 Uhr im Aufenthaltsraum für Mitarbeiter. Zur Schadenshöhe kann die Polizei Wolfenbüttel derzeit noch keine Angaben machen.

Scheiben von Bushaltestelle in Schöppenstedt zerstört

In Schöppenstedt haben Unbekannte am Pfingstwochenende die Glasscheiben einer Bushaltestelle am Schützenplatz zerstört. Der entstandene Schaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.

