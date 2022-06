Polizei Wolfenbüttel berichtet von Randale in der Sparkasse

Von unterschiedlichen Delikten im Landkreis Wolfenbüttel berichtet die Polizei am Sonntag. Es werden Zeugen gesucht.

Laut Polizei randalierte in der Nacht auf Samstag ein Unbekannter im Foyer der Filiale der Braunschweigischen Landessparkasse in der Goslarschen Straße in Wolfenbüttel. Der Mann warf mehrere Flyer und weitere Gegenstände im Foyer umher. Zudem brach er einen Türspion aus einer Zwischentür in dem Gebäude.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich zu melden. Telefon: 05331/933-0

Auto beschädigt und weitergefahren

Auf der Leipziger Allee fuhr am Samstagmorgen ein noch unbekannter Täter aus Wolfenbüttel in Richtung Groß Denkte. Bei der Durchfahrt durch Wendessen touchierte er einen Wagen, der an der Fahrbahn geparkt war, wobei der Außenspiegel beschädigt wurde.

Der Mann setzte seine Fahrt fort, Zeugen konnten aber Teile des Kennzeichens erkennen. Nun sucht die Polizei weitere Hinweise zu dem Vorfall. Telefon: 05331/933-0

Schild vor Blitzer in Schladen entfernt

In der Hildesheimer Straße in Schladen wiederum steht derzeit der Blitzeranhänger des Landkreises. Kurz vor dem Blitzer steht eigentlich ein Tempo 30-Schild. Dieses hat ein Unbekannter jedoch entfernt – auch im Nahbereich konnte die Polizei das Schild nicht finden.

Weil die Beschilderung für den Bereich damit fehlerhaft ist, bis ein neues Schild montiert ist, appelliert die Polizei an Autofahrer, in diesem Bereich entsprechend umsichtig zu fahren. Hinweise an die Polizei Schladen unter 05335/92966-0 oder an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0.

