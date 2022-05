Unbekannte überfallen und verletzen 62-Jährigen in Schladen

Wolfenbüttel. Der 62-Jährige verständigte Wolfenbüttels Polizei am Montag gegen 22 Uhr. Ihm wurde in der Bahnhofstraße auf den Hinterkopf geschlagen.

In Schladen ist es am Montagabend zu einem Raub gekommen: Ein 62-Jähriger wurde von Unbekannten verletzt und bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolbild)

In Schladen ist am Montagabend ein 62-Jähriger bei einem Raubüberfall verletzt worden. Wolfenbüttels Polizei hatte gegen 22 Uhr einen Notruf erhalten, wonach es in der Bahnhofstraße zu einem Raubdelikt gekommen sei. Vor Ort fanden die Polizisten gegen 22 Uhr eine am Kopf verletzte Person.

Nähere Informationen zum Hergang des Raubs kann die Polizei noch nicht geben. „Anhaltspunkte deuten jedoch darauf hin, dass das verletzte 62-jährige Opfer einen Schlag auf den Hinterkopf erhielt“, erklärt ein Polizeisprecher. Erst nach kurzer Zeit habe das Opfer den Notruf abgesetzt.

Bei dem Raub erbeuteten die Täter Bargeld, persönliche Dokumente und ein Mobiltelefon. Der Verletzte kam in das örtliche Klinikum.

Wolfenbüttels Polizei sucht in diesem Zusammenhang dringend nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Hinweise an: (05331) 9330.

Vahlberg: Angeblicher Polizeibeamter fordert Bargeld

Eine 63-jährige Frau aus Vahlberg hat am Montagnachmittag zwischen 13.30 und 15 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten. Dieser forderte die Frau auf, eine Kautionssumme von über 25.000 Euro zu bezahlen. Als Grund nannte der Unbekannte, dass die Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. „Zu einer Geldübergabe kam es nicht“, berichtet Wolfenbüttels Polizei.

