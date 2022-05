L614: Unfall mit fünf Verletzten auf Wolfenbütteler Kreuzung

Fümmelse. Auf der Kreuzung Thieder Weg und L614 in Wolfenbüttel ist es zu einem Unfall gekommen. Fünf Menschen sind verletzt, der Bereich gesperrt.

Im Wolfenbütteler Stadtteil Fümmelse ist es am Sonntagnachmittag gegen 15.10 zu einem Unfall gekommen, bei dem laut aktuellem Stand der Feuerwehr drei Erwachsene und zwei Kinderverletzt worden sind. Der Unfall geschah laut Stadtfeuerwehr-Pressesprecher Thilo Grossert im Kreuzungsbereich der Straßen Kolonie, Thieder Weg und der Landesstraße 614. In den Unfall seine zwei Autos involviert. Der graue Mercedes habe aus Wolfenbüttel kommend versucht links in den Thieder Weg abzubiegen, es kam dabei zum zusammenstoß mit dem aus der Gegenrichtung geradausfahrenden roten Mazda

Die beiden Kinder sind leicht verletzt, ebenso wie zwei Erwachsene. Der dritte Erwachsene ist laut Grossert schwer verletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Auch ein Hund saß in einem der beiden in den Unfall verwickelten Autos, dieser sei laut Grossert unverletzt. Beide involvierten Autos waren nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

L614 bei Fümmelse im Kreuzungsbereich Thieder Weg gesperrt

Beide Autos wurden durch den Unfall in Fümmelse beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Der Kreuzungsbereich ist aktuell beidseitig gesperrt gesperrt. Auf der L614 ist dort demnach kein Durchkommen, wo auch die Buslinie 794 stecken blieb.

Die Wolfenbütteler Ortsfeuerwehren stellten den Brandschutz sicher und klemmen die Batterien ab. Auslaufenden Betriebsmittel werden abgestreut. Sie waren um 17 Uhr wieder abgerückt, die Straße soll wieder freigegeben werden, sobald beide Fahrzeuge abgeschleppt worden sind

Laut Stadtfeuerwehr-Pressesprecher waren vier Rettungswagen vor Ort, die vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus Braunschweig, Peine und Wolfenbüttel stammen. Außerdem sie die Schnelle Einsatzgruppe des DRK Wolfenbüttel bei der Unfallstelle, ebenso wie ein Notarzt und ein organisatorischer Leiter vom Rettungsdienst.

Mehr Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Dieser Text wird in Kürze aktualisiert.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de