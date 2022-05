Wolfenbüttel. Am Tag der Nachbarn durchschnitt Wolfenbüttels Bürgermeister feierlich das Band. Der neue Jugendtreff ist besonders digital unterwegs.

Jugend in Wolfenbüttel

Jugend in Wolfenbüttel Jugendtreff mit Virtual Reality-Angebpten in Wolfenbüttel öffnet

Um gute Nachbarschaft zu feiern, hatten der Stadtteiltreff „Die Ulme“ und der neue digitale Jugendtreff „Add.Lantis“ zum Tag der Nachbarn am 20. Mai zu einem Fest eingeladen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die offizielle Eröffnung des „Add.Lantis“ durch den Wolfenbütteler Bürgermeister Ivica Lukanic. Das berichtet die Stadt in einer Mitteilung. Bereits seit Dezember 2021 finden regelmäßige Angebote im Treff der Stadtjugendpflege statt.

Durch die hohen Inzidenzen musste die Eröffnung leider immer wieder nach hinten verschoben werden. Mit dieser neuen Jugendeinrichtung sei nun ein Ort entstanden, an dem mit vorbildlicher Ausstattung medienpädagogische Angebote wahrgenommen werden können.

Die Angebote konnten ausprobiert werden.

Bürgermeister Ivica Lukanic dankte allen Beteiligten von Stadt, Landkreis und WoBau, die das Angebot zu dem machen, was es ist. Auch Bernd Retzki, Sozialdezernent des Landkreises, schloss sich diesem Dank an und gratulierte dem „Add.Lantis“ zum Geburtstag. Im Chinesischen Horoskop wäre dieses übrigens ein Wassertiger – und der steht für Kommunikativität und stete Bewegung.

Kinder, Jugendliche, Eltern und auch Großeltern hatten im Anschluss die Möglichkeit, die verschiedenen digitalen Angebote des Jugendtreffs auszuprobieren, die von den bereits teilnehmenden Jugendlichen vorgestellt wurden.

Das wird geboten

Aktionen wie zum Beispiel Virtual Reality, Greenscreenangebote oder digitale Spiele wie Mario Kart, Rocket League oder Minecraft konnten, so heißt es in der Mitteilung weiter, an diesem Tag ausprobiert werden.

Auch für die kleinen Gäste gab es Aktionen wie zum Beispiel, Ballonkunst und verschiedene Großspielgeräte die im Garten aufgebaut waren. Für Verpflegung war ebenfalls gesorgt: Die Fleischerei Haß tischte verschiedene Leckereien auf. Der Stadtteilteff „Die Ulme“ und das „Add.Lantis“ boten zudem kleinere Snacks wie Donuts und Kuchen sowie Getränke an.

red

