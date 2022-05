Einbruch in Cremlinger Tankstelle: Täter machen große Beute

Tabakwaren im hohen fünfstelligen Wert wurden in einer Tankstelle in Cremlingen in der Straße „Im Moorbusche“ gestohlen.

Zu einem Einbruch ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) gekommen. Dem Polizeibericht zufolge drangen unbekannte Täter zwischen 1 und 3 Uhr nachts in die Tankstelle in der Straße Im Moorbusche ein.

Die Einbrecher schafften es unter Gewaltanwendung über das Dach ins Innere des Tankstellengebäudes und erbeuteten dort eine große Anzahl an Tabakwaren. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einem Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Bereich auszugehen.

Wie die Polizei weiter erklärt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt haben. Hierzu wird um Zeugenhinweise bei der Polizeistation Wolfenbüttel gebeten – unter (05331) 9330.

red

