18-Jährige sollen Frau mit Luftgewehr beschossen haben

Wolfenbüttel. Die Polizei Wolfenbüttel meldet einen Ermittlungserfolg nach einem mysteriösen Vorfall im April: Ein Projektil hatte eine Frau am Kopf getroffen.

Sie dachte, sie wäre von einer Hummel zwischen den Augen getroffen worden – dabei hatte jemand mit einem Luftgewehr auf sie geschossen. Doch das fiel erst einen Tag später auf, als ein Arzt das Projektil aus ihrem Kopf herausoperierte. Was einer 57 Jahre alten Frau aus Wolfenbüttel am 14. April geschah, versetzte viele Bürger der Stadt in Sorge: Einen Monat später meldet die Polizei nun einen Ermittlungserfolg: Sie hält zwei 18-Jährige für die Schützen.

Ermittler finden mutmaßliche Tatwaffe bei Durchsuchung

Es war ein ungewöhnlicher Vorfall: Die Frau hielt sich am Gründonnerstag nach getaner Hausarbeit auf ihrer Terrasse im Stadtteil Groß Stöckheim auf, als sie einen Schmerz an der Nasenwurzel verspürte. Zunächst habe sie es für ein Insekt gehalten – doch schoss direkt nach dem Aufprall Blut aus einer kleinen Wunde. Ihr Bruder kühlte die Wunde, die sich daraufhin rasch schloss.

Der Rettungsdienst versorgte die Wunde, entdeckte das Projektil aber nicht. Die Polizei suchte das Grundstück ab, entdeckte aber nichts. Man ging zunächst davon aus, dass die 57-Jährige mit einer Zwille beschossen wurde.

Weil ihre Schmerzen auch am folgenden Tag nicht nachließen, suchte die Frau das Wolfenbütteler Klinikum auf. Dort entdeckte ein Arzt das kleine Geschoss unter der Haut und entfernte es.

Die Polizei kam auf die beiden jungen Männer im Alter von 18 Jahren aus Braunschweig und Wolfenbüttel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte man die Wohnung eines Tatverdächtigen durchsucht. Dort fand man die mutmaßliche Tatwaffe.

Vier Tage später gab es einen ähnlichen Vorfall, bei dem eine 84-Jährige von einem Gegenstand am Hinterkopf getroffen wurde.

