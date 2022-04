Auffahrunfall in Sickte: Ein Fahrer verletzt, 18.000 Euro Schaden

Sickte. An einem Unfall auf der Schöninger Straße in Sickte sind am Donnerstag drei Autos beteiligt gewesen. Ein Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Unfall in Sickte. (Symbolbild)

In der Schöninger Straße in Sickte sind am Donnerstag drei Autos in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Dabei verletzte sich ein Autofahrer leicht – der Sachschaden beträgt laut Wolfenbüttels Polizei etwa 18.000 Euro.

Auf Höhe der Feuerwehr stoppte gegen 16.30 Uhr eine 58-jährige Autofahrerin, um eine Fußgängerin an der Verkehrsinsel über die Straße zu lassen. Ein nachfolgender 40-jähriger Autofahrer stoppte ebenfalls seinen Pkw – ein 59-jähriger Fahrer bemerkte das Bremsen jedoch zu spät und fuhr dem 40-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen noch auf das ursprünglich haltende Auto der 58-Jährigen aufgeschoben.

Der 40-Jährige zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu, berichtet die Polizei. Zwei Autos mussten demnach zudem abgeschleppt werden.

