Frau mit Kindern in Wolfenbüttel fast absichtlich angefahren

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich laut Mitteilung am Mittwoch, 21. April, gegen 17.20 Uhr, im Kreuzungsbereich Am Herzogtore Ecke Friedrich-Wilhelm-Straße ereignet haben soll. Demnach habe eine 31-jährige Frau zu Fuß mit einem Kinderwagen und zwei Kindern die Fahrbahn bei für sie grüner Ampel in Richtung Innenstadt überquert.

Eine bislang unbekannte Fahrerin eines Mercedes sei laut der Passantin aus Richtung Innenstadt in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße abgebogen und soll dabei vermeintlich absichtlich auf die auf der Fahrbahn befindliche Fußgängerin zugefahren sein. Sie habe dann kurz vor der Fußgängerin abgebremst und sie zudem beleidigt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles sich unter (05331) 933-0 zu melden.

Radfahrerin in Wolfenbüttel bei Unfall leicht verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Mittwochmittag ein 21-jähriger Autofahrer beim Einfahren von einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in den fließenden Verkehr der Halberstädter Straße eine bevorrechtigte Radfahrerin. Durch die Kollision stürzte die 61-jährige Radfahrerin laut Polizei zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Diebstahl von Dieselkraftstoff in Schandelah

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 27. April, zwischen 9 Uhr und 21.30 Uhr, Diesel-Kraftstoff in Schandelah gestohlen. Laut Polizei drangen die Täter auf das Gelände einer Baustelle in Schandelah, zwischen Bahnhof und Sandbachstraße ein, und stahlen aus einem abgestellten Bagger zirka 150 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 300 Euro. Hinweise: (05331) 933-0.

