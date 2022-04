Stromausfall: Teile Wolfenbüttels ohne Stromversorgung

Wolfenbüttel. In großen Teilen der Stadt Wolfenbüttel kommt es am Freitagnachmittag zu Stromausfällen. Auf Meldeportalen geben viele Bürger an, ohne Strom zu sein.

Am Freitagnachmittag gab es einen großflächigen Stromausfall in Wolfenbüttel. Wie die Störungsauskunft im Internet angibt, erstreckte sich der Stromausfall auf ein Gebiet, das die Wolfenbütteler Ortsteile Atzum und Linden umfasste. Mittlerweile scheint der Strom wieder zu funktionieren. Auch das Krankenhaus in Wolfenbüttel war von dem Stromausfall betroffen. Ein Techniker war vor Ort und es gab eine Notstromversorgung.

Nach eigenen Angaben sei die Polizei in Wolfenbüttel vom Stromausfall nicht betroffen gewesen. Das bestätigte auch die Störungsauskunft im Internet für die Lindener Straße in Wolfenbüttel, an der sich das Polizeikommissariat befindet.

Nicht beeinträchtigt war auch die Freiwillige Feuerwehr in Wolfenbüttel, da sie über die Integrierte Regionalleitstelle aus Braunschweig in Notfällen alarmiert wird.

Diese Straßen sind unter anderem vom Stromausfall in Wolfenbüttel betroffen

Außerdem betroffen waren nach dieser Auskunft unter anderem folgende Straßen in Wolfenbüttel: Tulpenweg, Campestraße, Kleine Breite, Am Sonnenhang, Alter Weg und Neuer Weg. In der Innenstadt waren es die Lange Herzogstraße und die Okerstraße. Massiv betroffen waren das Gebiet des Postleitzahlenbereiches 38304: Halchtersche Straße, Montplaisir, Saffeweg, Bergenrothweg, Bokemeyerstraße, Schwanbergerstraße, Mozartstraße, Im Kalten Tale, Am Hopfengarten, Karl-von-Hörsten-Straße, Wilhelm-Brandesstraße, Anna-Amalia-Straße, Am Rehmanger und Schotteliusstraße. Diese Liste ist bei weitem nicht vollständig.

Wer die Stadtwerke Wolfenbüttel anrief, hörte eine Stimme auf einem Band, die bestätigte, dass es im Stromnetz eine Störung gebe. Die Stadtwerke bemühten sich, die Stromversorgung so schnell wie möglich wieder herzustellen. Wer dazu Angaben machen möchte, könne die Telefonnummer (05331) 408256 anrufen.

Bislang ist noch völlig unklar, was die Ursache für den großflächigen Stromausfall sein könnte. Der Stromausfall wurde behoben.

red

