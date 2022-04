Feuer im Badezimmer – Wolfenbütteler Feuerwehr rettet Frau

Wolfenbüttel. Ein Feuer ist am Ostermontag in einer Wolfenbütteler Wohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr hat eine Frau aus der Wohnung gerettet.

Am Ostermontag-Morgen ist im Badezimmer einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Josef-Müller-Straße in Wolfenbüttel ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr ist dabei wegen der starken Rauchentwicklung auch ein Menschenleben in Gefahr gewesen.

Die Einsatzkräfte konnten nach Angaben des Stadtfeuerwehr Pressesprechers Philip Kasten eine Frau aus der verrauchten Wohnung retten. Die Frau wurde über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Die betroffene Bewohnerin hatte noch selbst ihre Nachbarn alarmiert, die gegen kurz nach 9 Uhr am Montagmorgen den Notruf absetzten.

Brandursache war ein elektrisches Gerät im Badezimmer – Gefahr für Bewohner

Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren auch die Bewohner der darüberliegenden Wohnungen in Gefahr. Automatische Rauchentlüftungsklappen am Gebäude öffneten sich jedoch und sorgten dafür, dass der gefährliche Rauch größtenteils abziehen konnte. Ein Trupp der Feuerwehr war mit schwerem Atemschutz in der Wohnung, um diese zu Lüften. Ein weiterer Trupp betreut die Bewohner der anderen Wohnungen. Der Brandherd in der Wohnung ist laut Feuerwehr mittlerweile erloschen. Die Brandursache war offenbar ein elektrisches Gerät.

Hinweis der Redaktion: Nach ersten Informationen haben wir von einer männlichen geretteten Person berichtet. Es es wurde laut nachfolgenden Einsatzmeldungen jedoch eine Frau aus der Wohnung gerettet. Dieser Artikel wurde aktualisiert.

