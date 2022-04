Diese Osterfeuer finden im Kreis Wolfenbüttel statt

Das Osterfeuer in Cremlingen im Jahr 2019.

Dank Hygienekonzepten und dem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren sowie zahlreichen Ehrenamtlichen finden in einigen Orten im Landkreis Wolfenbüttel in diesem Jahr erstmals wieder Osterfeuer statt. Viele sehen während der noch immer bestehenden Pandemie darin einen kleinen Schritt in Richtung Normalität. Wir veröffentlichen hier eine Liste jener Osterfeuer, die unserer Redaktion gemeldet worden sind. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Samstag, 16. April

Achim. 19 Uhr. Feldmark, Hagedornweg.

Beuchte. 20 Uhr. Sandgrube an der B 82.

Cramme. 18 Uhr. Gänsekamp Nordstraße.

Gielde. 19 Uhr. Am Eichberg. 18.30 Uhr Fackelumzug ab Dorfplatz.

Heiningen. 17.30 Uhr. Am Sportplatz.

Klein Flöthe. 18.30 Uhr. Verlängerung Wiesenweg.

Leinde. 19 Uhr. Bäckerstraße Feldmark.

Ohrum. 18 Uhr. Wiese am Sportplatz.

Salzdahlum. 18.30 Uhr. Tonkuhlenweg Feldmark (Erdbeerfelder).

Schöppenstedt. 19 Uhr. Bruchweg.

Wolfenbüttel. 19.30 Gartenverein Okeraue. Lagerplatz für Baumbeschnitt.

Sonntag, 17. April

Adersheim. 18 Uhr. Am Wasserwerk Feldmark.

Börßum. 18 Uhr Festplatz Gänsewiese.

Bornum. 19 Uhr. Am Sportplatz.

Cremlingen. 18 Uhr. Osterfeuerplatz auf den Herzogsbergen

Dettum. 19.30 Uhr. Am Kamp.

Dorstadt. 19 Uhr. Hinter dem Sportplatz.

Groß Flöthe. 18 Uhr. Alte Steinkuhle am Oderwald.

Isingerode. 19 Uhr. Am Berg (neben dem Reitplatz).

Kissenbrück. Einbruch der Dämmerung. Am Ösel.

Salzdahlum. 18.30 Uhr. Atzumer Teich.

Seinstedt. 19.30 Uhr. Osterfeuerplatz Am Sahlteich.

Wehre. 20 Uhr. Espenweg (vor der Dehne).

Winnigstedt. Beginn der Dämmerung. Gartenweg (Gelände der ehemaligen Kläranlage).

Samstag, 30. April

Fümmelse. 17 Uhr. Vereinsgelände WSV. Maifeuer.

