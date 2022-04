Wolfenbüttel. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den mutmaßlichen Dieb am Sonntagabend nur wenig später stellen. In Schöppenstedt stahlen Täter ein Auto.

In Börßumer Bahnhof hat sich am Sonntagabend ein Diebstahl zugetragen

Polizei Wolfenbüttel Diebstahl am Börßumer Bahnhof: 27-Jähriger entwendet Portemonnaie

Ein 27-jähriger Mann aus Seesen hat am Sonntag gegen 18.15 Uhr einer 18-Jährigen am Bahnhof in Börßum das Portemonnaie gestohlen. Nach Angaben der Polizei fragte der Mann die junge Frau zunächst nach dem Weg und nutzte hierbei offenbar einen günstigen Moment, um die Geldbörse aus der Tasche zu entwenden.

Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Süden. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte die eingesetzte Streife der Polizei Wolfenbüttel den mutmaßlichen Täter, einen 27-jährigen Mann aus Seesen, in unmittelbarer Tatortnähe stellen. Er wurde nach Abschluss der Ermittlungen entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unbekannte stehlen Audi A7 Sportback

In der Nacht von Sonntag aus Montag haben unbekannte Täter einen vor einer Werkstatt in Schöppenstedt, Südstraße, abgestellten PKW Audi gestohlen. Der Wert des weißen Audi A7 Sportback wird mit rund 30.000 Euro angegeben. Hinweise: (05331) 9330.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de