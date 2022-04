Polizei Wolfenbüttel erwischt Treckerfahrer ohne Führerschein

Ein 57-jähriger Mann ist am Samstagmittag ein Winnigstedt mit einem Trecker gefahren, obwohl er keinen Führerschein hat. Ferner stellte die Polizeistreife laut Mitteilung fest, dass der Trecker nicht zugelassen und auch nicht mehr versichert war. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Verfahren ein.

Autofahrerin kollidiert mit VW Bus und begeht Fahrerflucht

Gegen 14.30 Uhr ist es am Samstag in der Hermann-Stehr-Straße in Wolfenbüttel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Wie die Polizei schreibt, stieß die Fahrerin eines schwarzen VW Polo mit dem Wagen gegen einen VW Bus. Trotz des Schadens entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel: (05331) 9330.

red

