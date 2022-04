Mehrere Unfälle im Kreis Wolfenbüttel wegen des Wintereinbruchs

Wolfenbüttel. Bei Sickte, Uehrde und Remlingen sorgte der überraschende Schneefall am Freitagmorgen für Unfälle mit mehreren Verletzten.

Die Polizei Wolfenbüttel ist am Freitagvormittag zu mehreren wetterbedingten Verkehrsunfällen ausgerückt.

Der plötzliche Wintereinbruch am Freitag hat zu mehreren Verkehrsunfällen im Kreis Wolfenbüttel geführt. Auf der Landesstraße 625 befuhr gegen 6.42 Uhr eine 51-jährige Autofahrerin den Abschnitt zwischen Schöppenstedter Turm und Sickte, als sie kurz vor Sickte nach links von der Fahrbahn abkam und frontal und ungebremst mit einem entgegenkommenden PKW einer 40-Jährigen aus Sickte zusammenstieß, so die Polizei. Durch diesen Zusammenstoß wurde der Wagen der 40-Jährigen nach rechts in den Grünstreifen geschleudert, der PKW der 51-Jährigen blieb quer auf der Fahrbahn stehen.

Eine 51-Jährige aus Schöppenstedt, die hinter der 40-Jährigen aus Sickte fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen den quer auf der Fahrbahn stehenden Pkw der Unfallverursacherin. Im weiteren Verlauf kam diese 51-Jährige dann nach links von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Grünstreifen stehen. Die Unfallverursacherin sowie die 40-Jährige aus Sickte wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kamen ins Klinikum.

Alle drei beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen für etwa 90 Minuten Stunden in beiden Richtungen gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Wagen von 20-Jähriger überschlägt sich bei Uehrde

Kurz vor Uehrde hat sich ein weiterer Verkehrsunfall ereignet. Eine 20-Jährige aus dem Kreis Wolfenbüttel war am Freitag um kurz vor acht Uhr auf der Landesstraße 290 aus Winnigstedt kommend in Richtung Uehrde unterwegs. In einer Linkskurve kam sie auf winterglatter Fahrbahn nach rechts ab und überschlug sich im Anschluss auf einem angrenzenden Feld – der PKW blieb letztlich auf dem Dach liegen – die Autofahrerin kletterte über die nicht mehr vorhandene Frontscheibe eigenständig aus dem PKW – durch den Unfall wurde sie leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Bei Semmenstedt rutscht 20-Jährige in den Straßengraben – Wagen kippt auf die Seite

Richtung Remlingen war eine 20-Jährige am Freitag gegen 8.20 Uhr unterwegs, als sie auf der Bundesstraße 79 aus Richtung Semmenstedt in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in den angrenzenden Straßengraben rutschte. Dort kam der PKW laut Polizei auf der Seite zum Liegen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

red

