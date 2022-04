Eleonore Bischoff (links) von der Wolfenbütteler Atomausstiegsgruppe (WAAG) mit einigen Teilnehmern der Mahnwache zum Thema Asse II, die am Montag zum 118. Mal stattfinden wird. Dazu hat die WAAG auch den Bundespräsidenten und seine Frau eingeladen.

Wolfenbüttel. Am Montag wird auch an die Ankunft des ersten Atommülltransports vor 55 Jahren in der Asse erinnert.