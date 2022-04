Japanisch der Ukraine helfen – beim Konzert in Evessen

Evessen. Das Benefizkonzert wird Sonntag 3. April, 17 Uhr, in St. Stephanus in Kissenbrück wiederholt. Das Ensemble Cantiamo lädt erneut ein.

Mit besonders großem Beifall wurde das japanische Kinderlied „Hotari koi“ beim Solidaritätskonzert des Ensembles Cantiamo – mit sechs Frauenstimmen unter Leitung von Agnes Kauer in St. Johannis in Evessen – belohnt. Eine reichhaltige Liedauswahl wurde geboten, geistliche und weltliche Werke sowie zwölf Volkslieder aus vielen Ländern, alle in Originalsprache gesungen. Zum Ausklang dann mit zwei zusätzlichen Männerstimmen stand „Der Mond ist aufgegangen“ auf dem Programm, heißt es in der Pressemitteilung zum Konzert.

Programm begeistere die Gäste

Angenehm ergänzt wurde dies demnach durch zwei sanfte Flötensoli, für das Publikum gespielt von Dörte Peiffer. Es ging offensichtlich allen sehr zu Herzen. Ein so selten zu hörendes Programm begeisterte die Gäste sehr und führte zu einem langanhaltenden Schlussapplaus in der den nach 3G-Regeln fast voll besetzten Kirche, so die Meldung weiter.

Spendenaktion erbringt mehr als 800 Euro

Die abschließende Spendenaktion habe mehr als 800 Euro erbracht und sei sofort der Nothilfe Ukraine zur Verfügung gestellt worden. Auch eine Flüchtlingsfamilie mit drei Kindern aus der Ukraine sei anwesend gewesen. Das Ensemble danke nun allen Spendern von ganzem Herzen. Eine Wiederholung des Solidaritätskonzertes findet an diesem Sonntag, 3. April, 17 Uhr, in St. Stephanus in Kissenbrück statt.

red

