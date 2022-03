Vorfahrt genommen – Zwei Verletzte bei Unfall in Wolfenbüttel

Beim Herausfahren aus einem Parkplatz in den Fließverkehr hat ein Mann einen anderen Autofahrer in Wolfenbüttel übersehen.

In der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel hat sich am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Autofahrern ereignet. Laut Polizei beabsichtigte ein 32-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei das vorfahrtsberechtigte Auto einer 68-jährigen Fahrerin.

Durch die anschließende Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt, die 68-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro.

E-Scooter-Fahrer in Wolfenbüttel unter Drogeneinfluss unterwegs

Beamte der Polizei Wolfenbüttel haben am Mittwochnachmittag einen 20-jährigen Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Dieser war mit dem Fahrzeug in der Straße Harztorwall unterwegs, obwohl für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der 20-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

