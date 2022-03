Wolfenbüttel. Ein Radfahrer ist in Wolfenbüttel von einem Gelenkbus gerammt worden. Beim Sturz verletzte er sich leicht.

Der nun von der Polizei gemeldete Unfall in Wolfenbüttel ereignete sich bereits am Freitag, 18. März.

Polizei Wolfenbüttel Bus rammt Radfahrer in Wolfenbüttel

Auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel soll sich bereits am Freitag, 18. März gegen 15.20 Uhr kurz vor der Kreuzung zur Jägerstraße / Friedrich-Ebert-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Gelenkbus und einem Radfahrer ereignet haben. Demnach ist laut Polizei ein Radfahrer rechts neben dem verkehrsbedingt halten Bus vorbeigefahren und haben dann auch rechts neben dem Bus, vermutlich, so die Polizei, im toten Winkel, gewartet.

Hinterer Teil des Busses stößt Radfahrer um

Beim Anfahren des Busses habe dieser dem Verlauf der Straße, Höhe Schleusenstraße, folgend einen leichten Linksschwenk fahren müssen. Hierbei se es dann zur seitlichen Kollision des hinteren Teils des Gelenkbusses mit dem 58-jährigen Radfahrer gekommen. Dieser sei gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt. Zeugen des Vorfalles, insbesondere eine dem Bus nachfolgende, bislang unbekannte, Autofahrerin werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05331) 933-0 in Verbindung zu setzen.

