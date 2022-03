Osterfeuer in Sickte erneut abgesagt

Das Osterfeuer in Schöppenstedt (hier im Bild) soll stattfinden. Die Feuerwehr in Sickte hat jedoch abgesagt.

Auch zum dritten Osterfest in der Pandemie wird es in Sickte kein Osterfeuer geben. Das hat die Feuerwehr in Sickte am Samstagabend endgültig bestätigt.

In Beiträgen auf Instagram und Facebook heißt es, man hoffe auf das nächste Jahr – und: „Die derzeit ungewisse Lage und die damit verbundenen Auflagen sind für uns nicht einschätzbar. Daher haben wir uns dazu entschieden, es auch in diesem Jahr ausfallen zu lassen.“

Die Reaktionen von Nutzerinnen und Nutzern in sozialen Netzwerken gehen auseinander. Während manche bekunden, dass eine Absage die richtige Entscheidung sei, wollen andere auf Osterfeuer in umliegenden Orten ausweichen.

Schöppenstedt will Erlöse vom Osterfeuer spenden

Das Osterfeuer in Schöppenstedt etwa soll Stand Jetzt stattfinden. Auf einer zugehörigen Webseite heißt es jedoch, dass es möglicherweise kurzfristig zu coronabedingten Absagen kommen kann.

Grünschnitt wird in Schöppenstedt ab Samstag, dem zweiten April angenommen. Das Osterfeuer soll erneut in der Verlängerung des Bruchweges stattfinden. Der Erlös soll gemeinnützig an geflüchtete Familien aus der Ukraine im Landkreis Wolfenbüttel gespendet werden.

red

