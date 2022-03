Wolfenbüttels Fußgängerzone soll grüner werden

Für die Fußgängerzone in Wolfenbüttel wurden Ideen gesammelt.

Die Wolfenbütteler Fußgängerzone soll sich verändern – auch unter Beteiligung von Wolfenbüttelern. An zwei Terminen in den vergangenen Wochen erarbeitete im Rahmen des „TeamDialog Wolfenbüttel“ eine Gruppe aus Einzelhändlern und Bürgern in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des Dezernats Stadtentwicklung und Bauen laut einer Pressemitteilung der Stadt einen Konzeptentwurf für die Gestaltung der Fußgängerzone. Konkret geht es um den Bauabschnitt zwischen Krambuden und Breite Herzogstraße.

Damit am Ende die gesamte Fußgängerzone wie aus einem Guss aussehe, werde das Pflaster sowie die Beleuchtung wie im ersten Abschnitt der Fußgängerzone fortgeführt. Im Fokus hätten daher die Auswahl der Art von Sitzmöbeln, Spielgeräten und der Bepflanzung gestanden. Einig seien sich alle Akteure darin gewesen, dass die Fußgängerzone grüner werden soll. Dass der Gestaltungsspielraum durch diverse Rahmenbedingungen nicht besonders groß sei, war eine frühe Erkenntnis im ersten Workshop. Zu den Rahmenbedingungen zählten unter anderem das Freihalten einer Rettungsgasse, das dichte Netz der Ver- und Entsorgungsleitungen im Untergrund, aber auch genügend Freiraum für Warenauslagen und Gastronomie. Dennoch haben laut Mitteilung alle Beteiligten gemeinsam ein Konzept entwickelt, der möglichst viele Bedürfnisse unter Einhaltung der gegebenen Rahmenbedingungen erfüllt.

Sie können in einer Umfrage eine Beurteilung abgeben

Dieser Entwurf solle nun im nächsten Schritt von möglichst vielen Akteuren beurteilt werden. Mittels einer Online-Umfrage bittet die Stadt Interessierte, ihr Feedback zum Konzeptentwurf abzugeben. Die Umfrage ist unter www.wolfenbuettel.de/teamdialog veröffentlicht. Mit ihr soll herausgefunden werden, ob die getroffenen Entscheidungen mehrheitlich geteilt werden, oder welche im nächsten Workshop noch überdacht werden sollten.

„Melden Sie sich daher zahlreich zu Wort und teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit“, sagt Anja Tann als Gruppenverantwortliche. Auch analog gebe es die Möglichkeit, die Konzepte zu beurteilen: Bis zum Freitag, 25. März, lägen Konzept und Umfrage im Vorbereich zu Raum S1-109 aus.

Ein Spaziergang mit Wolfenbüttels Bürgermeister

Zusätzlich findet, so heißt es weiter, an diesem Samstag ab 13.30 Uhr ein Spaziergang durch die Fußgängerzone mit Bürgermeister Ivica Lukanic statt, um den Konzeptentwurf in der Örtlichkeit vorzustellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am 29. März werde die Arbeitsgruppe das Feedback bewerten und den Konzeptentwurf anpassen. Das dann durch eine hoffentlich breite Beteiligung erarbeitete Konzept werde schließlich im Dezernat Stadtentwicklung und Bauen detailliert als Gestaltungsplan ausgearbeitet und der Politik zur Entscheidung vorgelegt.

