Wolfenbüttel. Bei dem frontalen Zusammenstoß zweier Autos in Wolfenbüttel ist eine Frau gestorben und ein Mann schwer verletzt worden. Die B79 ist gesperrt.

Auf dem Sternhausberg (B79) kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall bei dem zwei Fahrzeuge frontal zusammenstießen. (Symbolbild)

Unfall Wolfenbüttel Tödlicher Unfall in Wolfenbüttel – Fahrzeug fängt Feuer

Auf dem Sternhausberg in Wolfenbüttel hat es am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben mit einer Toten und einem Schwerverletzten.

Ein Autofahrer kam aus Richtung Wolfenbüttel kommend auf Höhe des Sternhauses nach links in den Gegenverkehr ab. Das Auto krachte frontal in ein in Richtung Braunschweig fahrendes Auto hinein, das unmittelbar danach Feuer fing. Die Fahrerin wurde im Wagen eingeklemmt.

Autofahrerin stirbt bei Eintreffen der Rettungskräfte

Zwar konnten Ersthelfer und der Brandmeister vom Dienst den Brand mit Feuerlöschern stoppen, jedoch kam die Frau unmittelbar nach eintreffen der Rettungskräfte zu Tode. Der Fahrer des anderen Autos musste schwer verletzt in das Wolfenbütteler Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Sternhausberg (Bundesstraße 79) ist laut Polizei zur Unfallaufnahme noch immer gesperrt. In Richtung Braunschweig komm es zu einem massiven Verkehrsbehinderungen. Auch die Abfahrt Wolfenbüttel Nord der Autobahn 36 aus Richtung Braunschweig ist gesperrt. Im Einsatz wareb Polizei und Rettungskräfte, die Feuerwehren aus Wolfenbüttel und Linden, sowie ein Notarzt und Krankentransporter.

Der Bericht wird aktualisiert

