Wir suchen die beliebtesten Restaurants im Landkreis Wolfenbüttel

Reisbandnudeln, Pizza, Spaghetti, der Döner von nebenan oder doch ein Steak? Zum Italiener oder zum Griechen? Oder doch lieber Deutsche Küche? Die Auswahl an Restaurants im Landkreis Wolfenbüttel ist groß. Doch wo kann man hier am besten Essen? Das wollen wir herausfinden – und fragen Sie!

Gerade in Corona-Zeiten, in denen vieles eingeschränkt ist, ist ein Restaurantbesuch zu etwas Besonderem geworden. Gibt es ein Restaurant oder einen Imbiss, zu dem Sie immer wieder gerne gehen? Oder eine Dönerbude? Vielleicht auch ein ganz besonderer Lieferservice? Etwas, das Sie jeder Leserin und jedem Leser ans Herz legen würden? Schreiben Sie uns. Entweder nur den Namen der Location oder, was diese für Sie so besonders macht. Ist es die Qualität des Essens? Der Ort? Oder das freundliche Personal? Gibt es hier ein Gericht, dass besonders gut schmeckt?

Die meistgenannten Restaurants werden wir besuchen und in Berichten vorstellen.

Schicken Sie uns Ihre Vorschläge an lukas.doerfler@funkemedien.de

