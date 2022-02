Wolfenbüttel. Ausgerechnet zum 18. Geburtstag: Eine junge Frau wollte ihren neuen Audi gemeinsam mit der Mutter am Exer in Wolfenbüttel testen – ohne Führerschein.

Am Exer-Gelände in Wolfenbüttel fiel der Polizei eine junge Frau auf, die zu ihrem 18. Geburtstag offensichtlich ein Auto geschenkt bekam und mit ihrer Mutter Fahrstunden absolvierte – jedoch ohne Führerschein.

Polizei Wolfenbüttel Polizei stoppt unerlaubte „Fahrstunde“ in Wolfenbüttel

Polizeibeamte haben in Wolfenbüttel eine unerlaubte „Probefahrt“ mit einem neuen Auto beendet. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um ein Geschenk zum 18. Geburtstag für eine junge Braunschweigerin, die jedoch nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Am Freitagvormittag ist den Beamten am Exer-Gelände ein Audi A1 aufgefallen, der dort mehrmals kleine Runden drehte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin zwar am selbigen Tag ihren 18. Geburtstag feierte, jedoch noch keinen Führerschein besaß. Auf dem Beifahrersitz des PKW befand sich die 45-jährige Mutter.

Polizei muss Geburtstags-Spazierfahrt „vermiesen“

Schnell stellte sich heraus, dass die nun volljährige Frau den Audi zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte und mit ihrer Mutter einige „Fahrstunden“ absolvieren wollte. Die Polizei berichtet, dass man ihr den Geburtstag jedoch habe „vermiesen“ müssen. Die 18-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen „Fahren ohne Fahrerlaubnis“.

Ob sie aufgrund dieses Vorfalls zeitnah zu einer Führerscheinprüfung zugelassen wird, bleibt fraglich. Ebenso mit strafrechtlichen Konsequenzen muss die Mutter rechnen. Da sie als Fahrzeughalterin ihren Teil zu der illegalen Fahrt beitrug, erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen der entsprechenden Halterduldung.

Die Polizei weist außerdem eindringlich darauf hin, dass es sich bei dem Exer-Gelände um öffentlichen Verkehrsraum handelt, der somit nicht zu privaten Fahrstunden genutzt werden darf. Hierzu wird die Nutzung von Verkehrsübungsplätzen empfohlen.

26-Jähriger aus Wolfenbüttel wird mit 1,37 Promille aus dem Verkehr gezogen

Wesentlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 26-jähriger Mann, der Beamten der Polizeistation Cremlingen in der Nacht von Freitag auf Samstag aufgefallen war. Gegen Mitternacht wurde der Fahrer des VW Golf auf der Sickter Straße in Cremlingen kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab nach Polizei-Angaben einen Wert von 1,37 Promille. Der Führerschein wurde ihm sofort entzogen. Den Alkoholsünder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Neben einer Geldstrafe muss er mit einem mehrmonatigen Fahrerlaubnisentzug rechnen.

Bushaltestelle in Schöppenstedt beschädigt

Am Freitagmittag wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Glasscheibe einer Bushaltestelle auf dem Elm-Asse-Platz in Schöppenstedt eingeworfen. Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Schöppenstedt, Tel.: 05332/94654-0.

