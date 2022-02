Einbrecher stehlen E-Roller aus Wolfenbütteler Mehrfamilienhaus

Wolfenbüttel. Auch in andere Häuser im Landkreis wollten Täter einbrechen, scheiterten jedoch. Das ist der Polizei-Überblick für den Kreis Wolfenbüttel.

An mehreren Häusern im Kreis Wolfenbüttel machten sich Einbrecher zu schaffen.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus dem Keller eines Wolfenbütteler Mehrfamilienhauses im Samlandweg einen Elektro-Roller der Marke Rolektro E-Joy im Wert von 700 Euro gestohlen. Die Diebe gelangten laut Polizei nach Aufhebeln der Eingangstür in den Keller des Hauses.

Auch in der Hirschberger Straße versuchten unbekannte Täter, die Tür zu einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Dieses misslang jedoch offensichtlich, ein Eindringen erfolgte nicht, der Schaden wird mit zirka 150 Euro angegeben. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft. Hinweise: (05331) 9330.

Einbruch in Schladen scheitert

Bislang Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen versucht, die Tür des Hintereinganges zu einer Bäckereifiliale innerhalb eines Einkaufcenters in Schladen, Hermann-Müller-Straße, aufzuhebeln. Bei diesem Versuch löste die Alarmanlage aus, so dass die Täter offenbar von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Ein Eindringen erfolgte nicht, der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise: (05331) 9330.

red

