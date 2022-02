Falsche Pflege-Mitarbeiterin stiehlt Schmuck und Geld in Schladen

Schladen. Die Wolfenbütteler Polizei hofft auf Hinweise zu dem Trickdiebstahl. In Kissenbrück kam es am Montag zudem zu einem Unfall. Der Blaulicht-Überblick.

Eine 82-jährige Bewohnerin einer Seniorenwohnung in der Hermann-Müller-Straße in Schladen ist am Sonntagabend Opfer eines Diebstahls geworden. Das berichtet nun die Wolfenbütteler Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand gab sich die bislang unbekannte Täterin als Mitarbeiterin der Wohnanlage aus. Sie täuschte vor, Medikamente zu bringen, und gelangte so in die Wohnung der 82-Jährigen.

Nachdem die angebliche Mitarbeiterin die Wohnung verließ, stellte die Seniorin fest, dass Bargeld und Schmuck fehlten. „Vermutlich hat die Täterin einen günstigen Moment ausgenutzt“, so die Polizei. Zum entstandenen Schaden könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an: (05335) 929660.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autofahrerin verletzt sich bei Unfall in Kissenbrück

Eine 49-jährige Autofahrerin hat sich am Montagabend in Kissenbrück bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau sei gegen 18 Uhr über die Kreuzung zwischen Hauptstraße und der Straße Am alten Krug gefahren, und habe das Auto eines 63-Jährigen übersehen. Dieser hatte laut Polizei Vorfahrt.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Das Auto der 49-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Wolfenbütteler Polizei sucht nach Kraftstoff-Dieben in Hornburg

Aus einem Bagger bei Hornburg haben Unbekannte am Wochenende zudem mehrere Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Der Bagger stand auf einem Feldweg an der Rimbecker Straße. „Weiterhin wurde aus dem Bagger eine Kraftstoffpumpenanlage sowie ein am Bagger montierter LED-Strahler entwendet“, berichtet ein Polizei-Sprecher. Der Wert des Diebesgutes stand am Dienstag noch nicht fest. Hinweise: (05335) 929660.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de