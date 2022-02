Wolfenbüttel. Die zweiten Auffrischungsimpfungen starten ab kommender Woche. Das Klinikum schränkt sein Impfangebot ein. Die Impftermine in der nächsten Woche.

Impftermine Start der zweiten Auffrischungsimpfungen in Wolfenbüttel

Auch in der nächsten Woche gibt es in der Stadt Wolfenbüttel und im Landkreis wieder zahlreiche Angebote für eine Covid-19-Impfung. Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen sowie Impfungen für Kinder ab 5 Jahren angeboten. Auch Optimierungsimpfungen nach einer vorhergegangenen Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson werden verabreicht.

Termine für die einzelnen Impfangebote sind nicht notwendig. Impfwillige haben die Wahl zwischen den Impfstoffen von Moderna und Biontech (Moderna ist für Personen ab 30 Jahren zugelassen).

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Klinikum fährt Impfangebot zurück

Ab der nächsten Woche werden im Impfzentrum des Städtischen Klinikums lediglich dienstags und donnerstags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr Impfungen angeboten. Dies teilt das Klinikum in einer Pressemitteilung mit.

„Bereits vor zwei Wochen haben wir unser Impfteam verkleinert und nur noch eine Impfstraße für die Bürgerinnen und Bürger der Region geöffnet. Da der rückläufige Trend anhält, haben wir uns entschieden, das Impfangebot noch weiter zurückzufahren“, erklärt Axel Burghardt, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums. Rund 5000 Impfungen wurden seit der Eröffnung im Ende November 2021 dort vorgenommen.

Mobile Impfteams starten mit zweiten Auffrischungsimpfungen

Ab Montag, 7. Februar, ist bei den mobilen Impfteams im Landkreis Wolfenbüttel und im stationären Impfangebot im Wolfenbüttler Komm die zweite Auffrischungsimpfung erhältlich. Laut Stiko-Empfehlung kommt die zweite Auffrischungsimpfung für Personen ab 70 Jahren, für Bewohnerinnen und Bewohner sowie betreute Personen in Pflegeeinrichtungen, Personen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Patienten- und Bewohnerkontakt) in Frage.

Die zweite Auffrischungsimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung („Boosterimpfung“) erfolgen. Personen, die nach der ersten Auffrischungsimpfung eine Corona-Infektion durchgemacht haben, wird keine weitere Auffrischung empfohlen.

Die Impftermine im Überblick

täglich (Mo bis Mi, sowie Fr), 9 bis 17 Uhr: Wolfenbüttel, Impfzentrum Komm, Schweigerstraße 8

Montag, 7. Februar, 14 bis 20 Uhr: Remlingen, Bürgerbüro, Im Kirchwinkel 4 und Schöppenstedt, Rathaus, Markt 3

Dienstag, 8. Februar, 10 bis 16 Uhr: Wartjenstedt, DGH, Hildesheimer Str. 20a und Dettum, Beeke Hus, Wolfenbütteler Straße 23

dienstags 16 bis 18 Uhr: Wolfenbüttel, Klinikum, Neuer Weg 51a

Mittwoch, 9. Februar, 10 bis 16 Uhr: Schladen, DGH, Am Weinberg 9, und Fümmelse, Testzentrum Alte Schule, Fümmelser Straße 47

jeden Donnerstag, 9 bis 20 Uhr: Wolfenbüttel, Impfzentrum Komm, Schweigerstraße 8

jeden Donnerstag, 16 bis 18 Uhr: Wolfenbüttel, Klinikum, Neuer Weg 51a

Donnerstag, 10. Februar, 10 bis 16 Uhr: Cremlingen, Außenstelle Gemeindeverwaltung, Sickter Straße 8a

Donnerstag, 10. Februar, 11 bis 17 Uhr: Wolfenbüttel, Aha-Erlebnismuseum, Lindener Straße 15

Freitag, 11. Februar, 14 bis 20 Uhr: Groß Flöthe, DGH, Westengrasweg 1

Das könnte Sie auch interessieren:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de