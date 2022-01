Jugendliche wird in Wittmar angefahren

Am Freitag und Samstag ist es im Landkreis Wolfenbüttel zu zwei Unfällen gekommen. Eine Person wurde ins Klinikum Wolfenbüttel, eine andere ins Klinikum Braunschweig eingeliefert.

Beim Überqueren der Leipziger Straße in Wittmar an einer Fußgängerampel ist eine 14-Jährige am Freitag um 14.10 Uhr von einem Auto angefahren und verletzt worden. Sie wurde laut Polizei ins Braunschweiger Klinikum gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Autofahrerin ein und konnte im Zuge der Ermittlungen mehrere Zeugen befragen.

Ein 75-Jähriger ist am Samstag gegen 17.30 Uhr mit seinem VW Golf in Cremlingen in der Straße „Im Moorbusch“ gegen die Wand eines Drogeriemarktes gefahren. Beim Einparken beschleunigte das Auto laut Polizei aus noch unbekannter Ursache und prallte mit hoher Wucht gegen die Fassade des Marktes. Der Airbag löste aus und an Gebäude und Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Der Fahrer wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.

