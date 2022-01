Dach eines Fachwerkhauses im Kreis Wolfenbüttel brennt

Aus bislang ungeklärter Ursache fing das Dach dieses Hauses in Veltheim am Dienstagvormittag Feuer.

Veltheim. Warum das Feuer in dem unbewohnten Gebäude in Veltheim am Vormittag ausbrach, ist noch nicht bekannt. Kräfte auch aus Braunschweig sind im Einsatz.