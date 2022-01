Polizei stellt in Sickte 17-jährigen Sprayer

Sickte. Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Sickte einen Jugendlichen beim Besprühen einer Mauer erwischt. Zeugen hatten es beobachtet.

Zeugen haben in der Nacht zum Sonntag in Sickte an der Straße Am Kamp einen Mann beobachtet, der eine Mauer mit blauer und silberner Farbe besprüht hat. Die Tatzeit war laut Polizei gegen 3.30 Uhr. Als die Polizei eingetroffen sei am Tatort, habe der Sprayer einen Fluchtversuch unternommen, habe jedoch schnell gestellt werden können.

Polizei findet noch zwei Spraydosen

Bei dem 17-jährigen Tatverdächtigen seien noch die beiden genutzten Spraydosen gefunden worden. Diese seien sichergestellt worden. Den Jugendlichen erwarte nun ein Strafverfahren. Die Polizei habe ihn seiner Familie übergeben.

21-Jähriger fährt mit 1,85 Promille Rad

Die Polizei hat am Sonntag gegen 1.10 Uhr auf der Helmstedter Straße in Cremlingen einen 21-jährigen Mann aus Braunschweig aufgegriffen, der offensichtlich alkoholisiert mit einem Fahrrad unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nach eigenen Angaben fest, dass der Mann infolge des Alkoholkonsums gar nicht in der Lage gewesen sei, sein Rad sicher zu führen. Ein Atemalkoholtest habe

1,85 Promille ergeben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

