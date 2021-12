Am Erweiterungsbau der Kita Kindernest in Winnigstedt wurde am Donnerstag Richtfest gefeiert. Mit dabei waren (von links) die stellvertretende Kindergartenleiterin Ute Tuschke, Karin Jeffe vom Trägerverein „Elternverein Kindergarten Kindernest“, Elm-Asse-Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann sowie der örtliche Pfarrer Jens Corvinius.