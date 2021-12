Wer einen positiven PCR-Test hatte, muss sich in Quarantäne begeben. Dies gilt auch für Personen im selben Hausstand oder enge Kontaktpersonen. (Symbolbild)

Gesundheitsamt überlastet Quarantänebescheide kommen in Wolfenbüttel verzögert

Da es im Landkreis laut Verwaltung immer mehr Corona-Neuinfektionen gibt, bedeute dies für das Gesundheitsamt einen hohen Arbeitsaufwand. Daher könnten aktuell die Quarantänebescheide nur mit Verzögerung zugestellt werden, heißt es. Die Quarantäne werde während des Telefonats mit den Betroffenen mündlich durch das Gesundheitsamt ausgesprochen.

Quarantäneverpflichtung gilt bereits vor Anruf des Amts

Die jeweiligen Quarantäneverpflichtungen in den folgenden Fällen ergäben sich unmittelbar aus der Niedersächsischen Sars-CoV-2-Absonderungsverordnung. Sie gelten laut Mitteilung bereits vor einem Anruf des Gesundheitsamtes, nämlich ab Kenntnis über ein positives Selbsttest-, Schnelltest- oder PCR-Testergebnis, im Falle typischer Symptome mit angeordnetem PCR-Test sowie bei Kenntnis einer per PCR-Test positiv getesteten Person im selben Hausstand oder als enge Kontaktperson. In diesem Fall müsse die ursprünglich positiv getestete Person (Indexfall) die Kontaktpersonen informieren.

Bescheid kommt per Post

Der Quarantänebescheid werde postalisch zugestellt und könne dem Arbeitgeber als Nachweis vorgelegt werden. Die mündliche Quarantäneanordnung durch das Amt sei gültig und könne dem Arbeitgeber mitgeteilt werden. Das Gesundheitsamt bittet, keine Anfragen zum Stand der Bearbeitung der Quarantänebescheide zu stellen. Die Genesenennachweise würden automatisch zusammen mit dem Quarantänebescheid versandt, seien aber erst 28 Tage nach dem entsprechenden PCR-Testergebnis gültig.

Boosterimpfungen sind schon früher als bisher möglich

Auffrischungsimpfungen (Boosterimpfungen) gebe es ab sofort in der stationären Impfstelle im Komm an der Schweigerstraße und im Rahmen der Impfungen der Mobilen Impfteams in den Gemeinden bereits nach Ablauf von drei Monaten nach der Zweitimpfung. Hintergrund sei eine Mitteilung der Europäischen Arzneimittelagentur und die sich ausbreitende hochansteckende Omikron-Variante.

red

