Papiertonne brennt – Auch Dettumer Haus wird beschädigt

Vermutlich durch bislang unbekannte Brandstifter ist laut Polizei am Sonntag, 5. Dezember, gegen 18 Uhr in Dettum der Inhalt einer Papiermülltonne in Brand gesetzt worden. Die Tonne war auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Wolfenbütteler Straße abgestellt. Durch das Feuer wurde die Kunststofftonne vollständig zerstört. Auch eine Tür und ein Fenster wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, heißt es im Polizeibericht.

Höhe des Schadens unklar

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen seien aufgenommen worden. Zeugen werden gesucht. Hinweise an die Polizei in Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

