Brennende Zigarettenschachtel sorgt für Aufregung

Am 03.11.2021 wurde in der Robert-Koch-Straße in Wolfenbüttel ein Brand gemeldet.

Die Feuerwehr wurde zu einem angeblichen Wohnungsbrand mit eingeschlossenen Personen am Freitagmorgen, 3. November, alarmiert. Aus einem Wohnhaus an der Robert-Koch-Straße meldeten Anrufer ausgelöste Rauchwarnmelder und eine Rauchentwicklung, berichtet die Feuerwehr. Eine Person aus der oberen Etage des Mehrfamilienhauses war angeblich noch in der Wohnung und nicht mehr in der Lage das Gebäude zu verlassen. Der ausrückende Löschzug der Feuerwehr wurde daraufhin um weitere Kräfte des Rettungsdienstes inklusive Notarzt verstärkt.

Vor Ort wurde festgestellt, dass alle Bewohner das Haus bereits eigenständig verlassen hatten. Ein Atemschutztrupp erkundete die betreffende Wohnung von der die Rauchentwicklung ausging. Eine brennende Zigarettenschachtel war die Ursache des Alarms. Größerer Schaden ist nicht entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach einer kurzen Belüftung der Wohnung war der Einsatz beendet und die fröstelnden Bewohner konnte in ihre Wohnungen zurück.

