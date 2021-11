Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Wolfenbütteler Ortsteilen

Wolfenbüttel. Einbrecher sind in Adersheim und Salzdahlum in Häuser eingedrungen. In einem Fall wurde zuvor auch ein Gartenhaus aufgebrochen.

Einbrüche in Adersheim und Salzdahlum beschäftigen die Polizei Wolfenbüttel. Nach ihren Angaben ereignete sich der Fall in Adersheim am vergangenen Montag, 8. November, zwischen 16.45 und 17.55 Uhr. Während der kurzen Abwesenheit der Bewohner drangen demnach bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Wohnhaus an der Leinder Straße ein. Im Haus wurden offensichtlich sämtliche Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht, beschreibt Polizeisprecher Frank Oppermann. Zum tatsächlichen Diebesgut und zum entstandenen Schaden könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Werkzeug im Gartenhaus besorgt

Fall zwei in Salzdahlum ereignete sich laut Polizeibericht im Zeitraum zwischen Donnerstag, 4. November, 15.30 Uhr, und Montag, 8. November, 7.50 Uhr. Die bislang nicht ermittelten Täter gelangten demnach nach Aufbrechen der Kellertür in ein Einfamilienhaus am Lindenweg. Nach ersten Erkenntnissen sei diverses Werkzeug entwendet worden. Vermutlich war zuvor bereits ein Geräteschuppen auf dem Grundstück aufgebrochen und Werkzeug als Aufbruchsmittel zum Einbruch in das Einfamilienhaus verwendet worden, so Oppermann.

Hinweise in beiden Fällen unter (05331) 9330.

