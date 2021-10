Gesundheitsamt bietet im November Grippeschutzimpfung an

Wolfenbüttel. Grippe-Impfaktion in Wolfenbüttel findet am Donnerstag, 4. November, statt. Vor allem in diesem Jahr solle man sich schützen.

Der echten Grippe vorbeugen und sich impfen lassen – das empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt im Landkreis Wolfenbüttel bietet diese empfohlene Grippeschutzimpfung am Donnerstag, 4. November, von 9 bis 12 Uhr vormittags und von 14 bis 17 Uhr nachmittags an, teilt der Landkreis mit.

Zur Impfung wird die Krankenversicherungskarte benötigt. Zudem sollte der Impfausweis, sofern vorhanden, mitgebracht werden. Die Kosten werden von den meisten Krankenkassen zurückerstattet.

Die AOK, Barmer, BKK Mobil Oil, DAK und Techniker Krankenkasse unterstützen das Gesundheitsamt auch dieses Jahr wieder, indem sie die Kosten des Impfstoffes übernehmen, heißt es weiter. Versicherte dieser Krankenkassen erhalten keine Rechnung, da direkt mit den Krankenkassen abgerechnet wird. Alle anderen Kundinnen und Kunden erhalten eine Rechnung über 12,50 Euro, die sie dann bei ihrer Krankenversicherung zur Erstattung einreichen können.

Auch bei den Personen, die in die Stiko-Empfehlungen nicht eingeschlossen sind, übernimmt die Krankenkasse in den meisten Fällen die Impfstoffkosten. Die echte Grippe (saisonale Influenza) ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit. In unseren Breitengraden kommt es vor allem im Winter zu regelmäßigen Grippewellen. Das Risiko, sich zu infizieren, ist sehr hoch, da die Viren übertragen werden durch Niesen, Husten, Sprechen, Händeschütteln, Kontakt mit verunreinigten Oberflächen wie etwa Türgriffen, enges Nebeneinanderstehen und -sitzen in Bussen und Bahnen, schreibt der Landkreis.

Influenza kann für Menschen mit einem schwachen Immunsystem eine lebensbedrohliche Erkrankung darstellen. Je höher der Durchimpfungsgrad in der Bevölkerung ist, umso mehr kann dieser Personenkreis geschützt werden. Die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfiehlt die Impfung für alle Personen, die 60 Jahre und älter sind, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, Menschen ab dem 6. Lebensmonat mit chronischen Grunderkrankungen, Personal in medizinischen Einrichtungen einschließlich Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Personal in Einrichtungen und Institutionen mit umfangreichem Publikumsverkehr.

Influenza-Erkrankungen betreffen Menschen aller Altersgruppen. Impfen lassen sollten sich insbesondere die Personen, die bei einer Ansteckung ein erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung haben. Gerade in diesem Jahr empfiehlt das Gesundheitsamt die Impfung besonders, um die eigene Gesundheit zumindest vor der Grippe zu schützen.

Die Grippeschutzimpfung erfolgt ausschließlich mit vorheriger Terminvergabe. Anmeldung unter gesundheitsamt@lk-wf.de oder (05331) 84797. Die Impfung erfolgt im Gesundheitsamt in der Friedrich-Wilhelm-Straße 2a in Wolfenbüttel. red

