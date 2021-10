Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel ist am Freitagabend ein Pizza-Lieferant bei einem Unfall verletzt worden. Dabei wurde auch die Laterne beschädigt.

In Wolfenbüttel ist am Freitagabend auf der Mascheroder Straße ein Pizza-Lieferant bei einem Unfall verletzt worden. Dabei wurde auch die Laterne beschädigt.

Pizza-Lieferant prallt in Wolfenbüttel gegen Laterne

Bei einem Unfall ist am Freitagabend gegen 22.30 Uhr der junge Fahrer eines Pizza-Taxis verletzt worden. Der Mann kam laut Polizei in Folge einer Unachtsamkeit von der Mascheroder Straße in Wolfenbüttel ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.

Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer. Er konnte noch eigenständig den Rettungsdienst informieren, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Sein Wagen mitsamt den unterdessen abgekühlten Pizzen musste abgeschleppt werden.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Freiwillige Feuerwehr Wolfenbüttel im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Wolfenbüttel sicherte in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken die beschädigte Straßenlaterne und sorgte am Unfallwagen für Sicherheit, indem sie die Batterie abklemmte und den Brandschutz sicherstellte. Laut Feuerwehr war der Einsatz gegen 23.10 Uhr beendet.

Blaulicht-Meldungen aus unserer Region

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de