Polizei fängt nachts ausgebrochene Ponys in Schöppenstedt ein

Schöppenstedt. Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Polizei in Schöppenstedt aus: Mitten in der Nacht mussten die Beamten mehrere Ponys einfangen.

In Schöppenstedt sind in der der Nacht zum Donnerstag, 21. Oktober, mehrere Ponys ausgebrochen und liefen frei herum, so wurde es der Polizei Wolfenbüttel um 3.30 Uhr gemeldet. Die Beamten konnten kurz darauf in der Schöppenstedter Südstraße zwei Pferde entdecken und einfangen, heißt es von der Polizei weiter. Die Besitzer konnten schnell ermittelt und die Tiere wieder in deren Obhut übergeben werden.

Lesen Sie mehr:

