In Fümmelse brannte PKW komplett aus

In Fümmelse, Kolonie, brannte dieses Fahrzeug aus.

PKW-Brand in Fümmelse

Ein PKW ist am Samstag gegen 16.50 Uhr in Fümmelse, Kolonie, in Brand geraten. Die Ursache ist nach Polizeiangaben noch nicht geklärt. Der Wagen sei durch das Feuer zerstört worden. Der Tatort werde nun von Spezialisten der Polizeiinspektion untersucht, um Klarheit zur Brandursache zu bekommen, heißt es. Die Straße war für die Dauer des Feuerwehreinsatzes komplett gesperrt. Das Übergreifen des Feuers auf einen direkt daneben geparkten PKW hat die Wehr nach eigenen Angaben verhindert.

Weiterer Fake-Anruf von Microsoft erreicht Senior

Schon wieder hat sich ein Betrüger als Mitarbeiter von Microsoft am Telefon ausgegeben. Der 72-jährige Wolfenbütteler, der den Anruf erhielt, war bereits durch eine Pressemitteilung der Polizei aus den vergangenen Tagen gewarnt. Er beendete das Gespräch sofort und meldete sich bei der Polizei. In den vergangenen Tagen hatten sich weitere Opfer bei der Polizei gemeldet. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe tätige, um schadhafte Geräte zu reparieren.

Unbekannte übergießen PKW mit Kleber

Durch Klebstoff ist ein PKW auf der Jahnstraße in Schladen beschädigt worden. Tatzeit: zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11 Uhr. Unbekannte hätten den Wagen mit Flüssigkleber übergossen, so die Polizei.

In einem Schladener Lebensmittelgeschäft an der Hermann-Müller-Straße hat ein Unbekannter einer 73-Jährigen am Samstag zwischen 11 und 11.30 Uhr einen Einkaufsbeutel mit Geldbörse und diversen Dokumenten gestohlen. Gesamtschaden laut Polizei: zirka 100 Euro.

