Die Polizei will vor allem vor Schulen in nächster Zeit verstärkt präsent sein. (Symbolbild)

Polizei an Schulen präsent Autofahrer spricht 14-jährigen Jungen in Hötzum an

In Hötzum soll ein 14-jähriger Junge am Donnerstag, 23. September, gegen 16 Uhr auf der Südstraße vom Fahrer eines PKW angesprochen worden sein. Der Junge sei weggelaufen, als eine Autotür geöffnet worden sei. Am Folgetag soll bei Eltern bereits von einer Entführung berichtet worden sein. Dies könne die Polizei nicht bestätigen. So habe auch in Remlingen eine Zeugin berichtet, dass am Mittwoch zwischen 7 und 14 Uhr ein Transporter auffällig Weise langsam an Schulen in Sickte, Cremlingen und Remlingen vorbeigefahren sei. Die Polizei überprüfe in diesem Zusammenhang ein Kennzeichen. Beamte würden nun insbesondere an den Schulen Präsenz zeigen.

Unbekannte geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Eine Seniorin in Cremlingen hat am Montagmittag mehrere Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter bekommen. Ihr sei gesagt worden, dass ihr Computer „gehackt“ worden sei. Fremde hätten nun Zugriff auf ihre Bankdaten. Einem angeblichen Techniker habe sie Zugang zum PC sowie den Bankdaten gewährt, dann aber unverzüglich ihr Konto sperren lassen, so dass kein Schaden entstanden sei.

PKW und Radfahrer kollidieren in Schladen

Auf der Bahnhofstraße in Schladen sind am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein PKW und ein Radler kollidiert. Eine 25-jährige Autofahrerin sei auf den Einmündungsbereich der Bahnhofstraße zugefahren, als der 62-jährige Radfahrer die Bahnhofstraße Richtung Bismarckstraße habe kreuzen wollen. Der Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen seien vor Ort gewesen. Der Mann sei ins Krankenhaus gekommen.

Einen 33-jährigen Autofahrer hat die Polizei in Höhe des Bahnhofs in Dettum kontrolliert. Ein erster Alcotest habe 1,2 Promille ergeben. Eine Blutprobe sei veranlasst, der Führerschein des Mannes sichergestellt worden.

Unter anderem wegen Urkundenfälschung ermittelt die Polizei gegen einen 41-Jährigen. Er war am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Wasserstraße in Hornburg kontrolliert worden. Sein Krad, so die Polizei, war mit Kennzeichen versehen, die nicht dafür ausgegeben waren. Zudem habe er das Kennzeichen mit einer Zulassungsplakette und einer Prüfplakette versehen, um auf diese Weise eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen. Die Weiterfahrt sei ihm untersagt worden.

Unfall auf der Bundesstraße 82: Schaden von 23.000 Euro

Schaden in Höhe von rund 23.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch gegen 8.35 Uhr auf der Bundesstraße 82 bei Hornburg. Eine 63-Jährige Fahrerin wollte demnach mit ihrem PKW aus Richtung Hornburg kommend in Richtung Schladen in einer leichten Rechtskurve nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei habe sie einen entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten Wagen eines 71-Jährigen übersehen. Die Fahrzeuge seien kollidiert, beide Fahrer seien leicht verletzt worden.

