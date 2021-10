Wolfenbüttel. David Kirkham und Johannes Herz sind die Nachfolger von Matthias Beinert in der musikalischen Leitung der Formation „Die Lessingstädter“.

Musikanten Neue musikalische Leitung für Lessingstädter in Wolfenbüttel

Der langjährige stellvertretende Vorsitzende und musikalische Leiter der Lessingstädter Musikanten, Matthias Beinert, hat während der Jahresversammlung verkündet, sich aus der Vorstandsarbeit zurückzuziehen und die musikalische Leitung nach und nach an David Kirkham und Johannes Herz zu übergeben. Zum neuen Stellvertreter wurde laut Mitteilung der bisherige Schriftführer Sebastian Hartwich gewählt.

Der Vorsitzende Hans-Peter Arendts, die Vermögensverwalterin Andrea Dehmel und der Inventarverwalter Johannes Herz wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Schriftführerin wählte die Versammlung Katharina Hartwich.

Lessingstädter proben mit einem neuen Konzept

Die 38 Teilnehmer an der Versammlung im Restaurant „Zum Glück“ in Wolfenbüttel waren froh, sich endlich mal wieder persönlich treffen zu können. Normalerweise blicken die Lessingstädter in ihrem Jahresrückblick auf die vergangenen Auftritte und das Highlight des Jahres, „die Wolfenbütteler Wies’n“, zurück.

All dies fiel im vorigen Jahr coronabedingt aus. Trotzdem nahmen „Die Lessingstädter“ die Probenarbeit mit einem neuen Konzept, das verstärkt auf Wochenendproben setzt, wieder auf. Durch regelmäßige Gesangsproben, die von Torsten Drewes in seiner Musikschule unterstützt werden, bereiten sich die Lessingstädter nun intensiv auf die kommende Saison vor.

Es werden noch Musiker für die „Lessingstädter“ gesucht

„Die Lessingstädter“ suchen noch Musiker, die Flügelhorn, Trompete, Tenorhorn, Bariton, Posaune oder Tuba spielen, wie die musikalischen Leite Johannes Herz und David Kirkham betonten. Wer Lust auf Musik von der traditionellen Polka bis zum modernen Schlager hat und ein Instrument spielt, möge sich beim 2. Vorsitzenden Sebastian Hartwich unter (0160) 970 304 22 melden.

red

