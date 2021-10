Das erste Interview mit Wolfenbüttels neuem Bürgermeister

Jetzt ist es amtlich: Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am Montag, 4. Oktober, das Ergebnis der Wolfenbütteler Bürgermeister-Stichwahl festgestellt. Der parteilose Ivica Lukanic hat sich 15.357 von 27.562 Stimmen und damit den Wahlsieg gesichert. Am 1. November wird der 47-Jährige, der bis dato als Stadtbaurat in der Verwaltung wirkte, auf dem Bürgermeisterstuhl im Rathaus Platz nehmen. Am Montag hat Redakteurin Maria Osburg mit dem Wolfenbütteler über seine Pläne für die kommenden Wochen und Monate gesprochen.

Was wollen Sie in den ersten Wochen als Bürgermeister anpacken, Herr Lukanic?

Es gibt mehrere Dinge, die mich beschäftigen. Natürlich auch einiges Organisatorisches. Was akut die Stadt betrifft ist das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“. (Anm. der Redaktion: Mit dem Programm will das Land Niedersachsen Kommunen dabei unterstützen, die negativen Folgen der Covid-19-Pandemie in den innerstädtischen Bereichen zu bekämpfen. Wolfenbüttel erhält 1,09 Millionen Euro Förderung.)

Wann sollen die Gespräche mit beispielsweise Bürgern, Händlern und Wohnungseigentümern in puncto Innenstadtentwicklung starten?

Schon ab November soll das Beteiligungsverfahren losgehen. Wie genau der Prozess gestaltet wird, wird sich jetzt im Vergabeverfahren entscheiden.

Welches Thema steht noch auf Ihrer Agenda?

Das Wohnraumversorgungskonzept muss schnell aktualisiert werden. Bis Weihnachten wollen wir das in die Gremien bringen, um einen Status quo zu beschreiben. Das ist dann die Arbeitsgrundlage, um weiteren bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Wie sieht es aktuell auf dem Wohnungsmarkt aus?

Es fehlt auf jeden Fall an bezahlbaren Wohnungen. Wir müssen bis zu 200 Wohnungen bis 2030 schaffen, um den Rückgang an bezahlbarem Wohnraum zu kompensieren. Fast 5000 Menschen sind in Wolfenbüttel Transferempfänger. Die große Frage wird in den kommenden Jahren sein, wo man diese Wohnungen schafft. Man muss den Bestand dafür aktivieren, aber vermutlich auch einen Schwerpunkt bei neuen Baugebietsausweisungen dahingehend setzen. Ein weiterer wichtiger Punkt in den kommenden Wochen sind die Haushaltsberatungen, die im Januar starten und die wir vorbereiten müssen. Viele sind wie ich im Rat neu. Es gibt viele Aufgaben aus der letzten Legislatur, die noch zu erledigen sind, wie die neuen Feuerwehrgerätehäuser und der Entlastungsbau für das Gymnasium im Schloss. Das muss eingeplant werden.

Was ist in den letzten Jahren liegengeblieben?

Es ist klar, dass wir ein Mobilitätskonzept unter Mitwirkung des Rates aufstellen müssen. Wo können wir fördern, dass die Menschen auf Bus, Bahn, Rad umsteigen? Das jetzt startende Buskonzept ist nur ein Baustein. Wir müssen Fragen diskutieren wie: Wo kann es Fahrradzonen geben? Wo kann man Tempo 30 flächendeckend einsetzen?

Soll es in Wolfenbüttel mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger geben?

Ja, wo es möglich ist. Aber vor allen Dingen mehr Komfort und Sicherheit auf den Straßen zum Beispiel durch überdachte Stellplätze und Lademöglichkeiten.

Wie wollen Sie Diversität in der Verwaltung fördern?

Wir müssen sehr viel intensiver die Menschen ansprechen und Anreize schaffen, in die Verwaltung zu kommen, zum Beispiel durch die Flexibilisierung der Arbeitszeit oder die Möglichkeit, problemlos im Homeoffice zu arbeiten. Wir müssen beispielsweise auch ein Konzept entwickeln, wie Mitarbeiter nach der Elternzeit in ihren ursprünglichen Aufgabenbereich zurückkehren können. Das ist bislang nicht immer möglich.

Was macht für Sie einen guten Chef aus?

Ein guter Chef sollte sich bestenfalls entbehrlich machen (mit Augenzwinkern). Ich habe die Hoffnung, dass wir durch einen Kulturwandel in der Verwaltung künftig viel stärker in Teams arbeiten werden, die sich selbst Ziele stecken und gerne Verantwortung übernehmen

Sie haben einen nervenaufreibenden Wahlkampf hinter sich. Sie wurden unter anderem mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert, für die es keine Belege gab. Was haben Sie in dieser Zeit gelernt?

Dass es keinen Sinn macht, sich mit solchen Vorwürfen zu befassen und daran aufzureiben. Stattdessen sollte man bei sich bleiben. Es scheint offenbar in der Politik übliches Geschäft zu sein, aber ich habe ja vorher keine Politik gemacht. Für mich war die Vehemenz und der Umfang überraschend.

Was ist ihr wichtigstes Job-Ritual, das Sie auch in die neue Position mitnehmen möchten?

Ich werde mich jeden Morgen intensiv mit meinem Team zusammensetzen, den Tag und die nächsten Schritte planen.

Was wird ab dem 1. November auf Ihrem neuen Schreibtisch stehen?

Ein Bild von meiner Familie. Und ansonsten hoffentlich so wenig wie möglich, weil alles irgendwann digital läuft. (schmunzelt)

