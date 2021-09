Aus dem Frühjahrsputz wird dieses Jahr am 9. Oktober ein Herbstputztag, an dem sich auch die Kinder aus dem Kinderraum am Schützenplatz sowie der Servicebetrieb Wolfenbüttel, der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises und der Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel beteiligen werden.