Verkehrsunfall B82 Schwerer Unfall in Schöppenstedt – eine Person verletzt

Ein schwerer Unfall mit drei Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagnachmittag in Schöppenstedt.

Schöppenstedt. Zu einem Unfall mit zwei Pkw und einem Lkw kam es am Dienstag in Schöppenstedt. Die Feuerwehr rückte an, um eine eingeklemmte Person zu befreien.